Роман Зобнин: Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложу

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пропустивший матч с «Динамо» (2:2) из-за травмы, рассказал о провокации со стороны динамовских болельщиков.

«Пришел на матч, болельщики «Динамо» с нижней трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли за мной в ложу, но мои друзья их не пустили.

Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта», – приводит слова Зобнина ТАСС.