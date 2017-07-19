Роман Зобнин: Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложу
Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пропустивший матч с «Динамо»
(2:2) из-за травмы, рассказал о провокации со стороны динамовских болельщиков.
«Пришел на матч, болельщики «Динамо» с нижней
трибуны увидели меня и начали оскорблять. Я ушел от них внутрь, но они полезли
за мной в ложу, но мои друзья их не пустили.
Пробыл внутри минут 15, потом вернулся на свое место. За 10 минут до конца встречи ушел, чтоб избежать дальнейшего конфликта», – приводит слова Зобнина ТАСС.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция