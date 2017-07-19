Клишина заняла второе место на турнире в Швейцарии
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская спортсменка Дарья Клишина заняла второе место на международном
турнире по прыжкам в длину, который проходил в швейцарском Беллинцоне.
Клишина, выступающая под нейтральным флагом, в своей лучшей
попытке прыгнула на 6,62 метра. Первое место досталось, прыгнувшей на два
сантиметра дальше, американке Бриттни Риз.
Замкнула тройку лидеров немка Состене Могенера, показавшая
результат 6 метров 60 сантиметров.
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