Мануэл Фернандеш: Любой персональный приз мы делим в уме на всю команду
Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после матча с
«Арсеналом» (1:0) получил из рук болельщиков сразу три приза - лучшему игроку
апреля, мая и всего сезона.
«Очень тронут вниманием болельщиков. Мне было очень приятно получить призы и
услышать много добрых слов сегодня.
Не раз говорил, что любой персональный приз мы делим в уме на всю команду, поэтому благодарю одноклубников за общую работу. Поздравляю всех с началом сезона и первой победой», - приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива».
Матч
Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)
Голы
Кверквелия 57 (1:0).
Состав
Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари
Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко
Предупреждения:
Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60
Судья:
Алексей Сухой (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция