Мануэл Фернандеш: Любой персональный приз мы делим в уме на всю команду

Полузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после матча с «Арсеналом» (1:0) получил из рук болельщиков сразу три приза - лучшему игроку апреля, мая и всего сезона.

«Очень тронут вниманием болельщиков. Мне было очень приятно получить призы и услышать много добрых слов сегодня.

Не раз говорил, что любой персональный приз мы делим в уме на всю команду, поэтому благодарю одноклубников за общую работу. Поздравляю всех с началом сезона и первой победой», - приводит слова Фернандеша официальный сайт «Локомотива».