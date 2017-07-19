Антон Миранчук: Семин в перерыве попросил быть наглее, играть острее

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча с «Арсеналом» (1:0) в первом туре чемпионата России.

– Мы владели преимуществом, в первом тайме имели несколько моментов. Забей – было бы легче. Но у нас не получилось, пришлось перестраивать игру, больше атаковать, чем обороняться. К счастью, мы всё-таки забили и выиграли матч.

– Что Юрий Павлович сказал в перерыве?

– Тренер попросил больше забегать за спину, обострять, включать индивидуальные действия. Быть наглее, играть острее.

– Насколько эта победа важна для «Локомотива»?

– Чемпионат только стартовал, поэтому всегда важно начинать с победы, тем более при своих болельщиках. Слава богу, что победили.