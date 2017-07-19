Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Антон Миранчук: Семин в перерыве попросил быть наглее, играть острее

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча с «Арсеналом» (1:0) в первом туре чемпионата России.

– Мы владели преимуществом, в первом тайме имели несколько моментов. Забей – было бы легче. Но у нас не получилось, пришлось перестраивать игру, больше атаковать, чем обороняться. К счастью, мы всё-таки забили и выиграли матч.

– Что Юрий Павлович сказал в перерыве?
– Тренер попросил больше забегать за спину, обострять, включать индивидуальные действия. Быть наглее, играть острее.

– Насколько эта победа важна для «Локомотива»?
– Чемпионат только стартовал, поэтому всегда важно начинать с победы, тем более при своих болельщиках. Слава богу, что победили. 

Матч

Локомотив - Арсенал - 1:0 (0:0)

Голы

Кверквелия 57 (1:0).

Состав

Локомотив: Гилерме, Кверквелия, Пейчинович, Фарфан, Баринов, Денисов И., Фернандеш (Касаев, 81), Миранчук А. (Лысов, 58), Миранчук А., Игнатьев (Коломейцев, 46), Ари

Арсенал: Габулов, Комбаров, Сунзу, Беляев, Горбатенко, Боурчану, Берхамов (Хагуш, 72), Чаушич, Александров, Расич (Сикоев, 77), Шевченко

Предупреждения:

Баринов, 28 - Александров, 56; Сунзу, 60

Судья:

Алексей Сухой (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Локомотив, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Мануэл Фернандеш: Любой персональный приз мы делим в уме на всю командуПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после матча с «Арсеналом» (1:0) получил из рук болельщиков сразу три приза - лучшему игроку апреля, мая и всего сезона.Роман Зобнин: Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложуПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пропустивший матч с «Динамо» (2:2) из-за травмы, рассказал о провокации со стороны динамовских болельщиков.Лукас Фернандо: Не надо думать, что «Спартак» стал слабееБразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился впечатлениями от московского дерби.Божович – рекордсмен среди иностранных тренеровДля черногорца Миодрага Божовича тульский «Арсенал» стал 6-м клубом на уровне премьер-лиги и он единственный иностранный специалист, работавший с таким числом клубов.Кирилл Панченко – король первых туровЛучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона динамовец Панченко отметился голом в премьер-лиге в стартовом туре.Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Семин: Плохая игра и победа – это лучше, чем хорошая игра и поражениеНаставник московского «Локомотива» Юрий Семин пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РФПЛ (1:0).Михаил Лысов: Очень важно, что в моем дебютном матче «Локо» одержал победуПолузащитник московского «Локомотива» Михаил Лысов поделился эмоциями после дебюта за столичный клуб в премьер-лиге матчем с тульским «Арсеналом» (1:0).«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона РоссииБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги столичного дерби.Антон Миранчук: «Локомотив» отдаст все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата России (1:0).Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадокБывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от московского дерби.Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныАнтон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныГолкипер «Динамо» оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в карманеПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победу«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что проваленный второй тайм – результат недавней игры в Суперкубке.Денис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туреДенис Глушаков: Ничья? Хорошо, что это случилось с нами в первом туреПолузащитник и капитан московского «Спартака» прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).Антон Шунин: Скорости в РФПЛ выше. Мы прочувствовали это в игре с чемпиономГолкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Антон Шунин: Во втором тайме мы много нагнетали и вырвали ничьюГолкипер «Динамо» Антон Шунин оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпионаБывший защитник сборной СССР Александр Бубнов прокомментировал матче первого тура чемпионата России между «Спартаком» и «Динамо» (2:2).Валерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошоВалерий Рейнгольд: Никакой паники. «Спартак» сыграл хорошоБывший нападающий «Спартака» похвалил красно-белых после ничьи с «Динамо» (2:2) в 1-м туре РФПЛ.Денис Глушаков: «Спартаку» не хватило везенияПолузащитник и капитан московского «Спартака» Денис Глушаков прокомментировал ничью своей команды с «Динамо» (2:2).
Футбол
Александр Бубнов: «Динамо» с достоинством выдержало тест, отыграв два мяча у чемпиона
Футбол
«Халл» одержал первую победу под руководством Слуцкого
Футбол
Денис Глушаков: С Каррерой все спокойно обсудили, ничего по раздевалке не летало
Футбол
Юрий Калитвинцев: Заслуженно додавили «Спартак»
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Антон Миранчук
Антон Миранчуквсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости