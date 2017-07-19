Антон Миранчук: Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКА
Источник: ФК «Локомотив»Комментарии
Полузащитник «Локомотива» Антон
Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата
России против ЦСКА.
– Следующий матч с
ЦСКА?
– Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть. Помним, что было в последней встрече с ними.
– Успеете восстановиться
за несколько дней?
– У нас нет других вариантов.
– Сказывается ли
такой календарь на «Локомотиве» психологически?
– Я считаю, что всё в порядке. Чемпионат только начинается, силы есть. Все чувствуют, что важно начать сезон с побед.
Напомним, матч ЦСКА - «Локомотив» состоится 21 июля на «ВЭБ-Арене» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.
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