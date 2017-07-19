Антон Миранчук: Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКА

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России против ЦСКА.

– Следующий матч с ЦСКА?

– Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть. Помним, что было в последней встрече с ними.

– Успеете восстановиться за несколько дней?

– У нас нет других вариантов.

– Сказывается ли такой календарь на «Локомотиве» психологически?

– Я считаю, что всё в порядке. Чемпионат только начинается, силы есть. Все чувствуют, что важно начать сезон с побед.

Напомним, матч ЦСКА - «Локомотив» состоится 21 июля на «ВЭБ-Арене» в Москве и начнется в 19:30 по местному времени.