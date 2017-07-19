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Антон Миранчук: Соперник по ЛЕ не важен, интересно поиграть и получить опыт

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук – об участии команды в Лиги Европы и целях на сезон.

– Не за горами Лига Европы. Кого лично хотите в соперники «Локомотиву»?
– Соперник не важен. Интересно поиграть в этом турнире, получить опыт, добиться большего, чем в прошлый раз, когда мы играли в Европе.

– Какие у «Локомотива» цели на сезон?
– Самые высокие. Кубок, попадание в Лигу Европы.

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