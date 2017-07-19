«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»

Футбольный клуб «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, объявил о подписании контракта с нападающим Фрейзером Кэмпбеллом.

29-летний англичанин перешел в стан «тигров» на правах свободного агента и подписал контракт по системе «2+1».

Кэмпбелл является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед», ранее выступал в «Сандерленде», «Тоттенхеме», «Кардиффе», а также на правах аренды в 2008 году играл за «Халл». Последним местом работы форварда был «Кристал Пэлас», за который в минувшем сезоне сыграл 13 матчей и забил один мяч.

«Я рад снова стать «тигром». Надеюсь, в этот раз получится также, как и в прошлый, когда мы завоевали путевку в премьер-лигу», - заявил Кэмпбелл.