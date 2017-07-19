«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»
Источник: ФК «Халл Сити»Комментарии
Фото: ФК «Халл Сити»
Футбольный клуб «Халл Сити», возглавляемый Леонидом Слуцким, объявил о подписании контракта с
нападающим Фрейзером Кэмпбеллом.
29-летний англичанин перешел в стан «тигров» на правах
свободного агента и подписал контракт по системе «2+1».
Кэмпбелл является воспитанником академии «Манчестер Юнайтед»,
ранее выступал в «Сандерленде», «Тоттенхеме», «Кардиффе», а также на правах
аренды в 2008 году играл за «Халл». Последним местом работы форварда был «Кристал
Пэлас», за который в минувшем сезоне сыграл 13 матчей и забил один мяч.
«Я рад снова стать «тигром». Надеюсь, в этот раз получится
также, как и в прошлый, когда мы завоевали путевку в премьер-лигу», - заявил
Кэмпбелл.
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