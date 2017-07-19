Анвар Гатиятулин: Матч носил тренировочный характер, но оставил много вопросов
Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал
поражение команды в первом контрольном матче «Нефтехимику» (1:5).
«Как и планировали, выставили на первую игру предсезонки
молодежный состав, дали ребятам почувствовать уровень КХЛ. Сыграли в три полных
звена, чтобы наша молодежь больше нагрузилась, получила больше игрового
времени, чтобы ребята постарались держать темп, сыграли короткими сменами.
Матч носил тренировочный характер, но оставил много
вопросов: по тактике, по самоотдаче некоторых хоккеистов. Впрочем, это
предсезонка, первая игра. Возможно, у наших ребят моментами преобладали эмоции.
Будем работать дальше, налаживать взаимодействие, объяснять нашим молодым
игрокам, что мы от них хотим.
Тех, кто поймет, кто перестроится – будем подключать к работе
с основной командой уже в сезоне. Добавлю, что команда получает серьезные
нагрузки. Как я и говорил, здесь и сейчас у нас идет большая работа. Но хочу
отметить, что все с пониманием относятся к двухразовым тренировкам,
выкладываются на них полностью», - приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора»