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Анвар Гатиятулин: Матч носил тренировочный характер, но оставил много вопросов

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение команды в первом контрольном матче «Нефтехимику» (1:5).

«Как и планировали, выставили на первую игру предсезонки молодежный состав, дали ребятам почувствовать уровень КХЛ. Сыграли в три полных звена, чтобы наша молодежь больше нагрузилась, получила больше игрового времени, чтобы ребята постарались держать темп, сыграли короткими сменами.

Матч носил тренировочный характер, но оставил много вопросов: по тактике, по самоотдаче некоторых хоккеистов. Впрочем, это предсезонка, первая игра. Возможно, у наших ребят моментами преобладали эмоции. Будем работать дальше, налаживать взаимодействие, объяснять нашим молодым игрокам, что мы от них хотим.

Тех, кто поймет, кто перестроится – будем подключать к работе с основной командой уже в сезоне. Добавлю, что команда получает серьезные нагрузки. Как я и говорил, здесь и сейчас у нас идет большая работа. Но хочу отметить, что все с пониманием относятся к двухразовым тренировкам, выкладываются на них полностью», - приводит слова Гатиятулина официальный сайт «Трактора»

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