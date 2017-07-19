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Валерий Карпин: Мой респект тому, кто объяснит мне про спиннеры (видео)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин обратился к своим читателям в инстаграме с просьбой объяснить предназначение спиннеров.

«Готовим «Тотальный Разбор» Смотреть всем сегодня в 21:25 и кто мне объяснит про эту хрень (спиннер), мой огромный респект», - подписал Карпин видео, в котором обратился с аналогичным обращением.

Напомним, спиннер – это развлекательная вращающаяся игрушка для снятия стресса с подшипником в центре и несколькими лопастями с утяжелителями. Изобретен в 1990-х годах, но стал популярен в 2017 году.

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