Иван Безруков: Когда я узнал, что поеду на сборы с «Трактором», очень обрадовался
Дебютант «Трактора» Иван Безруков рассказал о впечатлениях
от работы с основной командой.
«Когда я узнал, что поеду на сборы в Финляндию, очень
обрадовался – да и не только я, все мои родные обрадовались.
Играть сегодня было волнительно, особенно поначалу, но после
первой смены, когда отдал передачу, стало полегче – эмоции отпустили. Я был
десятым нападающим, и первую половину мне сказали менять левых крайних, вторую
– правых крайних. Так что, успел сегодня поиграть со всеми.
В эпизоде с голом
вначале атака шла на наши ворота. Соперник бросил выше, и шайба отправилась по
закруглению. Я ее подхватил, увидел Пеню и отдал ему. Можно сказать, что мы
поймали «Нефтехимик» на пересменке. Артем был один на красной линии, а я в
своей зоне. В итоге он вышел почти один в ноль, бросил и попал».