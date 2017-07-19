Иван Безруков: Когда я узнал, что поеду на сборы с «Трактором», очень обрадовался

Дебютант «Трактора» Иван Безруков рассказал о впечатлениях от работы с основной командой.

«Когда я узнал, что поеду на сборы в Финляндию, очень обрадовался – да и не только я, все мои родные обрадовались.

Играть сегодня было волнительно, особенно поначалу, но после первой смены, когда отдал передачу, стало полегче – эмоции отпустили. Я был десятым нападающим, и первую половину мне сказали менять левых крайних, вторую – правых крайних. Так что, успел сегодня поиграть со всеми.

В эпизоде с голом вначале атака шла на наши ворота. Соперник бросил выше, и шайба отправилась по закруглению. Я ее подхватил, увидел Пеню и отдал ему. Можно сказать, что мы поймали «Нефтехимик» на пересменке. Артем был один на красной линии, а я в своей зоне. В итоге он вышел почти один в ноль, бросил и попал».