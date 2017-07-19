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«Бавария» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В матче международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле «Шанхай Стэдиум» в китайском Шанхае и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, эти команды в последний раз встречались весной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда по сумме двух встреч (10:2) в четвертьфинал вышла немецкая команда.

Матч

Бавария - Арсенал

Место и дата

19 июля 14:30, Shanghai Stadium, Текстовая трансляция

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