«Бавария» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)

В матче международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария» сыграет с лондонским «Арсеналом».

Встреча пройдет на поле «Шанхай Стэдиум» в китайском Шанхае и начнется в 14:30 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, эти команды в последний раз встречались весной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда по сумме двух встреч (10:2) в четвертьфинал вышла немецкая команда.