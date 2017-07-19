«Бавария» – «Арсенал». Начало текстовой трансляции в 14:30 (мск)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В матче международного кубка чемпионов мюнхенская «Бавария»
сыграет с лондонским «Арсеналом».
Встреча пройдет на поле «Шанхай Стэдиум» в китайском Шанхае
и начнется в 14:30 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.
Напомним, эти команды в последний раз встречались весной в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов, тогда по сумме двух встреч (10:2) в четвертьфинал вышла немецкая команда.
Матч
Место и дата
19 июля 14:30, Shanghai Stadium, Текстовая трансляция
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