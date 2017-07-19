ЛЧ. Квалификация. 2-й раунд. «Дюделанж» - АПОЭЛ, «Русенборг» - Дандолк» и другие матчи
Источник: «Советский спорт»Комментарии
«Советский спорт» предлагает Вашему вниманию результаты ответных матчей второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Матч
Место и дата
19 июля 19:00, Йос Носбаум, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 20:15, Леркендал, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 20:30, Кемал Штафа, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 21:00, Лудогорец Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 21:15, Людски ВРТ, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 21:45, Стадион Войска Польского, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 21:45, Селтик Парк, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 22:15, Йозеф Божик, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
19 июля 20:30, Паркен, Онлайн-трансляция
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