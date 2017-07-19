Владислав Сухачев: Спасибо тренерскому штабу «Трактора», что доверили мне место в составе

Голкипер «Трактора» Владислав Сухачев прокомментировал поражение от «Нефтехимика» (1:5) в контрольном матче на сборе в Финляндии.

«Сегодняшняя игра с «Нефтехимиком» – по сути, мой первый полноценный матч в КХЛ, хоть и не официальный. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне место в составе и дали почувствовать уровень КХЛ.

Эта игра для меня очень важна, потому что я ощутил, на какой высоте находится планка, к которой нужно стремиться, посмотрел, как играют опытные хоккеисты, и какие решения они принимают. Есть, над чем работать. Посмотрим с тренером вратарей запись матча, разберем ошибки, будем их исправлять. К сожалению, мы проиграли, но в любом случае это был отличный опыт», - приводит слова Сухачева официальный сайт «Трактора».