Владислав Сухачев: Спасибо тренерскому штабу «Трактора», что доверили мне место в составе
Источник: ХК «Трактор»Комментарии
Голкипер «Трактора» Владислав Сухачев прокомментировал
поражение от «Нефтехимика» (1:5) в контрольном матче на сборе в Финляндии.
«Сегодняшняя игра с «Нефтехимиком» – по сути, мой первый
полноценный матч в КХЛ, хоть и не официальный. Спасибо тренерскому штабу, что
доверили мне место в составе и дали почувствовать уровень КХЛ.
Эта игра для меня очень важна, потому что я ощутил, на какой
высоте находится планка, к которой нужно стремиться, посмотрел, как играют
опытные хоккеисты, и какие решения они принимают. Есть, над чем работать.
Посмотрим с тренером вратарей запись матча, разберем ошибки, будем их
исправлять. К сожалению, мы проиграли, но в любом случае это был отличный опыт»,
- приводит слова Сухачева официальный сайт «Трактора».
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