Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на ЧМ (U-20)
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Волейболистки сборной России обыграли команду Турции со
счетом 3-1 (25:21, 25:22, 13:25, 25:20) в рамках первого тура группового этапа
чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 20 лет.
Таким образом, сборная России с тремя очками занимает второе место в группе Е, лидирует команда Польши, обыгравшая Бразилию (3:0).
Следующий матч подопечные Вадима Панкова проведут 20 июля
против команды Польши, а 21 июля встретятся с бразильянками.
Напомним, согласно регламенту соревнования, из группы в
полуфинал выходят по две команды из каждой группы.
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