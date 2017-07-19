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Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на ЧМ (U-20)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Волейболистки сборной России обыграли команду Турции со счетом 3-1 (25:21, 25:22, 13:25, 25:20) в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира по волейболу среди игроков не старше 20 лет.

Таким образом, сборная России с тремя очками занимает второе место в группе Е, лидирует команда Польши, обыгравшая Бразилию (3:0).

Следующий матч подопечные Вадима Панкова проведут 20 июля против команды Польши, а 21 июля встретятся с бразильянками.

Напомним, согласно регламенту соревнования, из группы в полуфинал выходят по две команды из каждой группы.

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