Франц Тост: Столкновение Квята и Сайнса – худший сценарий, который мог произойти
Источник: Autosport.com.ruКомментарии
Руководитель «Торо Россо» Франц Тост прокомментировал
столкновении Даниила Квята с его партнером по команде Карлсом Сайнсом в первом
круге гонки Гран-при Великобритании.
«Мы очень разочарованы. Это худший сценарий, который только
мог произойти – столкновение напарников по команде на первом круге гонки. Этого
не должно было происходить, потому что у машины была скорость для финиша в
топ-десятке», - заявил Тост.
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