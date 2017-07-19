Франц Тост: Столкновение Квята и Сайнса – худший сценарий, который мог произойти

Кими Райкконен: Мы могли занять второе место, но у нас не было скорости, чтобы сражаться с Хэмилтоном

Пилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился впечатлениями после Гран-при Великобритании. Напомним, что он занял третье место.