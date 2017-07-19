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Мартин Мейерс продолжит карьеру в УНИКСе

Источник:  БК УНИКСКомментарии

Латвийский баскетболист Мартин Мейерс продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.

26-летний центровой подписал контракт с УНИКСом, рассчитанный на один год.

В минувшем сезоне Мартин выступал в рижском ВЭФе, набирав в среднем за матч 14 очков, делав 6 подборов и 1 результативную передачу.

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