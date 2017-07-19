Латвийский баскетболист Мартин Мейерс продолжит карьеру в УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.

26-летний центровой подписал контракт с УНИКСом, рассчитанный на один год.

Центровой Мартиньш Мейерс продолжит карьеру в Казани.



Баскетболист подписал соглашение с УНИКСом на 1 год. pic.twitter.com/LoRNtBGXNh — BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 18 июля 2017 г.

В минувшем сезоне Мартин выступал в рижском ВЭФе, набирав в среднем за матч 14 очков, делав 6 подборов и 1 результативную передачу.