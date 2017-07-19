Мартин Мейерс продолжит карьеру в УНИКСе
Источник: БК УНИКСКомментарии
Латвийский баскетболист Мартин Мейерс продолжит карьеру в
УНИКСе, сообщает официальный сайт казанской команды.
26-летний центровой подписал контракт с УНИКСом, рассчитанный на один год.
Центровой Мартиньш Мейерс продолжит карьеру в Казани.— BC UNICS Kazan (@unicsbasket) 18 июля 2017 г.
Баскетболист подписал соглашение с УНИКСом на 1 год. pic.twitter.com/LoRNtBGXNh
В минувшем сезоне Мартин выступал в рижском ВЭФе, набирав в
среднем за матч 14 очков, делав 6 подборов и 1 результативную передачу.
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