Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Упущенная победа «Спартака» в игре с «Динамо» и первая виктория Леонида Слуцкого в Англии. Главные новости утра

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.

В рамках первого тура чемпионата России «Спартак» упустил победу над «Динамо», ведя в счете 2:0.

В параллельной встрече московский «Локомотив» с минимальным счетом обыграл тульский «Арсенал». 

 Фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча в Химках.

«Халл Сити» одержал первую победу под руководством Леонида Слуцкого, а затем «тигры» объявили о подписании контракта с воспитанником «МЮ».

Эдуард Николаев выиграл десятый этап ралли-рейда «Шелкового пути».

Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.

Главный тренер «Челси» Антонио Конте заключил с клубом новое соглашение.

Лукас Лейва перешел из английского «Ливерпуля» в римский «Лацио».

БАТЭ переиграл «Алашкерт» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов. 

Видео дня: Валерий Карпин обратился  читателям в Instagram с необычной просьбой

Цитата дня: «Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложу», - Роман Зобнин.

Обязательно к прочтению:

Без усилений, но с молодежью. Как «Локомотив» победил «Арсенал»

Звоночек для «Спартака». «Динамо» вырвало ничью в сумасшедшей концовке

Рыночные отношения. Как европейские гранды подготовились к сезону

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Антон Миранчук: Соперник по ЛЕ не важен, интересно поиграть и получить опытПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук – об участии команды в Лиги Европы и целях на сезон.«+2» для «Спартака» – далеко не победа«+2» для «Спартака» – далеко не победа«Советский спорт» вспоминает все матчи красно-белых в чемпионатах России, в которых они упустили солидное преимущество.Антон Миранчук: Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России против ЦСКА.«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»Футбольный клуб «Халл Сити» объявил о подписании контракт с нападающим Фрейзером Кэмпбеллом.Антон Миранчук: Семин в перерыве попросил быть наглее, играть острееПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук подвел итоги матча с «Арсеналом» (1:0) в первом туре чемпионата России.Мануэл Фернандеш: Любой персональный приз мы делим в уме на всю командуПолузащитник «Локомотива» Мануэл Фернандеш после матча с «Арсеналом» (1:0) получил из рук болельщиков сразу три приза - лучшему игроку апреля, мая и всего сезона.Роман Зобнин: Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложуПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин, пропустивший матч с «Динамо» (2:2) из-за травмы, рассказал о провокации со стороны динамовских болельщиков.Лукас Фернандо: Не надо думать, что «Спартак» стал слабееБразильский полузащитник «Спартака» Лукас Фернандо поделился впечатлениями от московского дерби.Божович – рекордсмен среди иностранных тренеровДля черногорца Миодрага Божовича тульский «Арсенал» стал 6-м клубом на уровне премьер-лиги и он единственный иностранный специалист, работавший с таким числом клубов.Кирилл Панченко – король первых туровЛучший бомбардир ФНЛ прошлого сезона динамовец Панченко отметился голом в премьер-лиге в стартовом туре.Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Юрий Семин: Плохая игра и победа – это лучше, чем хорошая игра и поражениеНаставник московского «Локомотива» Юрий Семин пообщался с клубной пресс-службой после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре РФПЛ (1:0).Михаил Лысов: Очень важно, что в моем дебютном матче «Локо» одержал победуПолузащитник московского «Локомотива» Михаил Лысов поделился эмоциями после дебюта за столичный клуб в премьер-лиге матчем с тульским «Арсеналом» (1:0).«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона России«Спартак» просто растерялся». Мостовой – о первом матче чемпиона РоссииБывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой подвел итоги столичного дерби.Антон Миранчук: «Локомотив» отдаст все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник московского «Локомотива» Антон Миранчук дал комментарий после победы над тульским «Арсеналом» в 1-м туре чемпионата России (1:0).Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадокБывший нападающий «Динамо» Олег Терехин поделился впечатлениями от московского дерби.Антон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныАнтон Шунин: Многие «Динамо» не уважают. А мы показали, на что способныГолкипер «Динамо» оценил игру своей команды в матче 1-го тура РФПЛ против «Спартака» (2:2).Лоренсо Мельгарехо: В матче с «Динамо» мы потеряли три очка, которые уже были у нас в карманеПолузащитник «Спартака» Лоренсо Мельгарехо поделился впечатлениями от матча первого тура чемпионата России против «Динамо» (2:2).«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победу«Перестали понимать, во что играем». Как Каррера объяснил упущенную победуГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера считает, что проваленный второй тайм – результат недавней игры в Суперкубке.
Футбол
Роман Зобнин: Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложу
Футбол
Лукас Фернандо: Не надо думать, что «Спартак» стал слабее
Футбол
Кирилл Панченко – король первых туров
Футбол
Олег Терехин: Считаю, что «Спартак» не задал «Динамо» никаких серьезных загадок
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Халл Сити
Халл Ситикалендарьстатистика
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкийвсе новости
Чемпионшип
Чемпионшиптаблицакалендарьстатистикатексты/новости