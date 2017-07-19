Упущенная победа «Спартака» в игре с «Динамо» и первая виктория Леонида Слуцкого в Англии. Главные новости утра
«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.
В рамках первого тура чемпионата России «Спартак» упустил победу над «Динамо», ведя в счете 2:0.
В параллельной встрече московский «Локомотив» с минимальным счетом обыграл тульский «Арсенал».
Фанаты «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча в Химках.
«Халл Сити» одержал первую победу под руководством Леонида Слуцкого, а затем «тигры» объявили о подписании контракта с воспитанником «МЮ».
Эдуард Николаев выиграл десятый этап ралли-рейда «Шелкового пути».
Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет.
Главный тренер «Челси» Антонио Конте заключил с клубом новое соглашение.
Лукас Лейва перешел из английского «Ливерпуля» в римский «Лацио».
БАТЭ переиграл «Алашкерт» и вышел в 3-й раунд Лиги чемпионов.
Видео дня: Валерий Карпин обратился читателям в Instagram с необычной просьбой
Цитата дня: «Фанаты «Динамо» оскорбили и полезли за мной в ложу», - Роман Зобнин.
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