Александр Ермакович: Поражение от «Алашкерта» в Лиге чемпионов нам бы не простили
Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями
от матча с «Алашкертом» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Напомним,
что его команда победила со счетом 3:1 и вышла в следующую стадию.
- Эта победа спасла вас от увольнения?
– На такие вопросы сложно отвечать. У клуба есть руководство,
которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы
не прошли, нам бы в Белоруссии этого никто не простил. И главное – я бы себе
тоже не простил.
- Скажите, придало ли вам дополнительной мотивации то, как
болельщики требовали вашей отставки после первого матча?
– Еще раз повторюсь: я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков – просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время, – цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.
Матч
Голы
Ненадович 18 (1:0). Гордейчук 23 (1:1). Гордейчук 35 (1:2). Володько М. 78 (1:3).
Судья:
Петер Краловиц (Словакия)
Место и дата
18 июля 19:00, Алашкерт, Онлайн-трансляция