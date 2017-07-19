Александр Ермакович: Поражение от «Алашкерта» в Лиге чемпионов нам бы не простили

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от матча с «Алашкертом» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1 и вышла в следующую стадию.

- Эта победа спасла вас от увольнения?

– На такие вопросы сложно отвечать. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Белоруссии этого никто не простил. И главное – я бы себе тоже не простил.

- Скажите, придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?

– Еще раз повторюсь: я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков – просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время, – цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.