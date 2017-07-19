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Александр Ермакович: Поражение от «Алашкерта» в Лиге чемпионов нам бы не простили

Источник:  ФК БАТЭКомментарии

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился впечатлениями от матча с «Алашкертом» во втором раунде квалификации Лиги чемпионов. Напомним, что его команда победила со счетом 3:1 и вышла в следующую стадию.

- Эта победа спасла вас от увольнения?

– На такие вопросы сложно отвечать. У клуба есть руководство, которое решает. Я человек подневольный, у меня контракт. Но, наверное, если бы не прошли, нам бы в Белоруссии этого никто не простил. И главное – я бы себе тоже не простил.

- Скажите, придало ли вам дополнительной мотивации то, как болельщики требовали вашей отставки после первого матча?

– Еще раз повторюсь: я профессионал и должен делать свою работу. А высказывания отдельных болельщиков – просто их мнение. Я не могу по их воле сразу бросить команду в такое время, – цитирует Ермаковича официальный сайт БАТЭ.

Матч

Алашкерт - БАТЭ - 1:3 (1:2)

Голы

Ненадович 18 (1:0). Гордейчук 23 (1:1). Гордейчук 35 (1:2). Володько М. 78 (1:3).

Судья:

Петер Краловиц (Словакия)

Место и дата

18 июля 19:00, Алашкерт, Онлайн-трансляция

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