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Кадырову вручили памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»

Источник:  InstagramКомментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как ему был вручен памятный знак за заслуги перед российским футболом.

«Я дал ужин в честь участников торжественной презентации республиканского футбольного клуба «Ахмат». На приеме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной Думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие.

Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления клуба «Ахмат» и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент РФПЛ Сергей Прядкин вручил мне памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола».

Очень ценной считаю и высокую оценку комитета Госдумы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель комитета Михаил Дегтярев от имени Госдумы наградил меня почетной грамотой «За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации». Это оценка труда нашей команды единомышленников.

Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали «Ахмату» счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня — мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжелые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться.

Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам!» — написал Кадыров в своем Instagram.

Я дал ужин в честь участников торжественной презентации Республиканского футбольного Клуба "Ахмат". На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной Думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие. Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления Клуба "Ахмат" и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин вручил мне памятный знак "За большой вклад в развитие отечественного футбола". Очень ценной считаю и высокую оценку Комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель комитета Михаил Дегтярев от имени Госдумы наградил меня Почётной грамотой "За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации". Это оценка труда нашей команды единомышленников. Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали "Ахмату" счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам! #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Футбол

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

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