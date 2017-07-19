Кадырову вручили памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»
Глава Чечни Рамзан
Кадыров рассказал о том, как ему был вручен памятный знак за заслуги перед
российским футболом.
«Я дал ужин в честь участников
торжественной презентации республиканского футбольного клуба «Ахмат». На приеме
присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные
деятели, звезды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр Правительства
России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной Думы,
легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда
мирового футбола Роналдиньо и многие другие.
Участники
вечера восторженно говорили о масштабах представления клуба «Ахмат» и
результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент РФПЛ Сергей
Прядкин вручил мне памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного
футбола».
Очень
ценной считаю и высокую оценку комитета Госдумы РФ по физической культуре,
спорту, туризму и делам молодежи. Председатель комитета Михаил Дегтярев от
имени Госдумы наградил меня почетной грамотой «За большой вклад в развитие
физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской
Федерации». Это оценка труда нашей команды единомышленников.
Я
хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали
«Ахмату» счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно,
что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня — мирный и
процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжелые и опасные годы, когда
поездка могла трагически оборваться.
Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам!» — написал Кадыров в своем Instagram.
Я дал ужин в честь участников торжественной презентации Республиканского футбольного Клуба "Ахмат". На приёме присутствовали известные футболисты, тренеры, политические и общественные деятели, звезды шоу-бизнеса. Среди гостей находились министр Правительства России по делам Северного Кавказа Лев Кузнецов, депутаты Государственной Думы, легендарные тренеры Валерий Газзаев, Станислав Черчесов, Рашид Рахимов, звезда мирового футбола Роналдиньо и многие другие. Участники вечера восторженно говорили о масштабах представления Клуба "Ахмат" и результатах первой игры, которую наша команда выиграла. Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин вручил мне памятный знак "За большой вклад в развитие отечественного футбола". Очень ценной считаю и высокую оценку Комитета Госдумы ФС РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Председатель комитета Михаил Дегтярев от имени Госдумы наградил меня Почётной грамотой "За большой вклад в развитие физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в Российской Федерации". Это оценка труда нашей команды единомышленников. Я хочу искренне поблагодарить дорогих гостей, которые от всего сердца пожелали "Ахмату" счастливого будущего в российском и европейском футболе. Мне приятно, что они всегда вместе с нами, рядом с нами. Сегодня Чечня мирный и процветающий регион, а они были с нами и в самые тяжёлые и опасные годы, когда поездка могла трагически оборваться. Именно так познаются настоящие друзья! Здоровья, удачи и благополучия вам! #Кадыров #Россия #Чечня #Ахмат #Футбол