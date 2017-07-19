Василий Ломаченко: Заплачу 500 000 долларов тому, кто победит меня
Источник: Tribuna.comКомментарии
Чемпион мира во втором полулегком весе украинец Василий
Ломаченко (8-1, 6 КО) заявил, что заплатит 500 000 долларов тому, кто
победит его на ринге.
«Если уже пошла такая жара и завели такой разговор, то скажу: заплачу из своего кармана дополнительно 500 000 долларов из своих денег. Заплачу тому, кто у меня выиграет из чемпионов во втором полулегком весе», – цитирует Ломаченко Tribuna.com.
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