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Василий Ломаченко: Заплачу 500 000 долларов тому, кто победит меня

Источник:  Tribuna.comКомментарии

Чемпион мира во втором полулегком весе украинец Василий Ломаченко (8-1, 6 КО) заявил, что заплатит 500 000 долларов тому, кто победит его на ринге.

«Если уже пошла такая жара и завели такой разговор, то скажу: заплачу из своего кармана дополнительно 500 000 долларов из своих денег. Заплачу тому, кто у меня выиграет из чемпионов во втором полулегком весе», – цитирует Ломаченко Tribuna.com.

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