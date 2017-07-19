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Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве»

Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Спорт FM» со ссылкой на эфире телеканала «Наш футбол».

Сообщается, что поляк  прибыл в Москву , где прошёл медицинское обследование перед тем, как подписать личный контракт с «Локомотивом».Напомним, в 2012-2016 годах Рыбус играл в России за «Терек» и в 101 матче премьер-лиги забил 19 голов.

В июне 2016 года защитник перешел в «Лион» и в минувшем сезоне выходил на поле в 19 матчах лиги 1. До перехода в «Терек» Рыбус провел пять лет в составе «Легии». Кроме того, на счету защитника 44 матча и два гола в составе сборной Польши.

Ожидается, что сумма трансфера составит 1,5 миллиона евро.

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