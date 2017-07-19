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Матч «Ахмат» – «Амкар» стал самым посещаемым в первом туре

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матчи первого тура премьер-лиги посетили 99182 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12398 человек. Стадионы заполнились на 50,4%.

Самым посещаемым стал матч «Ахмат» – «Амкар» – 29450 человек. Напомним, что это был первый матч в истории клуба из Грозного с новым названием. Самая малочисленная аудитория была на матче дебютанта премьер-лиги «Тосно» с «Уфой» – 4053 человека.

Добавим, что столичное дерби «Динамо» – «Спартак» собрало 17133 болельщика, стадион заполнился на 92%.

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Михаил Борзыкин
Михаил БорзыкинЗадай вопрос
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