Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Милан» предлагает за Морату 75 миллионов евро

Источник:  Football EspanaКомментарии

«Милан» продолжает попытки подписать форварда мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Football Espana со ссылкой на эфир радиостанции Cadena Cope, «Милан» предлагает за игрока 75 миллионов евро и 10 миллионов в виде возможных бонусов за выступления форварда. «Реал» пока не согласился на предложение и требует 90 миллионов. Переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Неймар: Мне все нравится в «Барселоне». Я готовлюсь к новому сезонуНападающий «Барселоны» Неймар дал понять, что не собирается покидать команду. Ранее сообщалось, что он может стать игроком «ПСЖ».«Манчестер Сити» - главный претендент на защитника «Реала» ДанилоЗащитник мадридского «Реала» Данило может стать игроком «Манчестер Сити». Об этом сообщает сайт итальянского защитника Джанлуки Ди Марцио.«Интер» хочет арендовать Марсьяля у «МЮ»Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщают итальянские СМИ.Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве»Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Спорт FM» со ссылкой на эфире телеканала «Наш футбол».Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Нойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛНойштедтер перейдет в «Спартак»? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Тошич ведет переговоры с тульским «Арсеналом»Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич рассказал, что ведет переговоры с тульским «Арсеналом» о подписании контракта.Георгий Черданцев: Зачем Канунников «Спартаку»? Не понимаюКомментатор телеканала «Матч ТВ» Георгий Черданцев высказался о возможном переходе в «Спартак» полузащитника «Рубина» Максима Канунникова.«Халл» Слуцкого близок к подписанию контракта с экс-нападающим «МЮ»29-летний нападающий Фрэйзер Кэмпбелл станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщает Sky Sports.Карло Анчелотти: Не хотел бы говорить, почему Санчеса не будет в «Баварии»Наставник мюнхенской «Баварии» Карло Анчелотти рассказал о переговорах с Алексисом Санчесом, а также прокомментировал переход Хамеса Родригеса.Esporte Interativo: Неймар переходит в «ПСЖ» за 222 миллиона евроКак сообщает Esporte Interativo, нападающий «Барселоны» Неймар продолжит карьеру в чемпионате Франции.«Спартак» проявляет интерес к НойштедтеруПолузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер попал в сферу интересов «Спартака», сообщает Sporun Dibi.Агент Ригони: Мой клиент может присоединиться к «Зениту» этим летомКак сообщает A Bola, полузащитник аргентинского «Индепендьенте» Эмилиано Ригони близок к переходу в «Зенит».«Боруссия» победила «Милан» в первом матче Международного кубка чемпионов«Боруссия» выиграла у «Милана» (3:1) в Гуанчжоу в первом матче Международного кубка чемпионов.«Решение по Санчесу принято». Венгер поставил точку в нашумевшей истории«Решение по Санчесу принято». Венгер поставил точку в нашумевшей историиГлавный тренер «Арсенала» высказался о ситуации Алексиса Санчеса, а также прокомментировал активность клуба в летнее трансферное окно.Агент Канунникова может заработать 4 миллиона евро на трансфереАгент полузащитника «Рубина» Максима Канунникова Павел Андреев может заработать четыре миллиона евро в случае трансфера своего клиента в «Спартак».Щесны прибыл в «Ювентус»Голкипер «Арсенала» Войцех Щесны прибыл в расположение «Ювентуса».Кадровые потери «Спартака» и интерес к полузащитнику «Челси» (видео)Кадровые потери «Спартака» и интерес к полузащитнику «Челси» (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.«Зенит» отклонил предложение «Бордо» по аренде Хави ГарсииФутбольный клуб «Зенит» отклонил предложение французской команды «Бордо» по аренде испанца Хави Гарсии, сообщает L'Equipe.«ПСЖ» предлагает «Барселоне» 220 миллионов евро за Неймара«ПСЖ» готов заплатить «Барселоне» отступные в размере 220 миллионов евро за переход нападающего сборной Бразилии Неймара.
Футбол
Кадырову вручили памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»
Волейбол
Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на ЧМ (U-20)
Футбол
Валерий Карпин: Мой респект тому, кто объяснит мне про спиннеры (видео)
Футбол
«Халл» Слуцкого объявил о подписании контракта с воспитанником «МЮ»
все новости
Милан
Миланкалендарьстатистика
Реал
Реалкалендарьстатистика
Альваро Мората
Альваро Моратавсе новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы