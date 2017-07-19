«Милан» предлагает за Морату 75 миллионов евро

«Милан» продолжает попытки подписать форварда мадридского «Реала» Альваро Морату. Об этом сообщают испанские СМИ.

Как информирует Football Espana со ссылкой на эфир радиостанции Cadena Cope, «Милан» предлагает за игрока 75 миллионов евро и 10 миллионов в виде возможных бонусов за выступления форварда. «Реал» пока не согласился на предложение и требует 90 миллионов. Переговоры продолжаются.

В прошедшем сезоне 24-летний Альваро Мората провел 43 матча за «Реал» и забил 20 мячей при шести голевых передачах.