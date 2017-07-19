«Интер» хочет арендовать Марсьяля у «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Интер» на правах аренды. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, сам игрок согласен на аренду. «Интеру» теперь осталось договориться в «МЮ». Параллельно клубы ведут переговоры о переходе в «Юнайтед» Ивана Перишича. Если «Манчестер Юнайтед» отдаст Марсьяля в аренду, это может способствовать успеху переговоров и по Перишичу.

В прошедшем сезоне 21-летний Антони Марсьяль провел 42 матча за «МЮ» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.