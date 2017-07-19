«Интер» хочет арендовать Марсьяля у «МЮ»
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Нападающий «Манчестер Юнайтед» может перейти в «Интер» на
правах аренды. Об этом сообщают итальянские СМИ.
Как информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди
Марцио, сам игрок согласен на аренду. «Интеру» теперь осталось договориться в «МЮ».
Параллельно клубы ведут переговоры о переходе в «Юнайтед» Ивана Перишича. Если «Манчестер
Юнайтед» отдаст Марсьяля в аренду, это может способствовать успеху переговоров
и по Перишичу.
В прошедшем сезоне 21-летний Антони Марсьяль провел 42 матча за «МЮ» и забил восемь мячей при восьми голевых передачах.
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