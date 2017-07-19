«Манчестер Сити» - главный претендент на защитника «Реала» Данило
Источник: Сайт Джанлуки Ди МарциоКомментарии
Защитник мадридского «Реала» Данило может стать игроком «Манчестер
Сити». Об этом сообщает сайт итальянского защитника Джанлуки Ди Марцио.
Сообщается, что «Манчестер Сити» опережает «Челси» в борьбе
за игрока. Ранее от приобретения игрока отказался «Ювентус», так как место
игрока не из ЕС уже занял новичок Дуглас Коста.
В прошедшем сезоне 26-летний Данило провел 25 матчей за «Реал»
и забил один мяч при трех голевых передачах.
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