Неймар: Мне все нравится в «Барселоне». Я готовлюсь к новому сезону
Источник: Mundo DeportivoКомментарии
Нападающий «Барселоны» Неймар дал понять, что не собирается
покидать команду. Ранее сообщалось, что он может стать игроком «ПСЖ».
«Последний сезон был моим лучшим в «Барселоне». Я счастлив
здесь, это помогает мне играть сильнее. Я показал хороший уровень, хоть мы не
выиграли все трофеи, которые хотели. Мне комфортно в команде. Я готовлюсь к
новому сезону и надеюсь, что в нем будет еще больше позитивных моментов», -
цитирует Неймара Mundo Deportivo.
Напомним, ранее сообщалось, что Неймар перейдет в «ПСЖ», а
сумма трансфера составит 222 миллиона евро.
До этого спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес исключил
уход игрока, отметив, что ни один клуб не согласится активировать опцию
отступных.
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