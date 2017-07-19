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Неймар: Мне все нравится в «Барселоне». Я готовлюсь к новому сезону

Источник:  Mundo DeportivoКомментарии

Нападающий «Барселоны» Неймар дал понять, что не собирается покидать команду. Ранее сообщалось, что он может стать игроком «ПСЖ».

«Последний сезон был моим лучшим в «Барселоне». Я счастлив здесь, это помогает мне играть сильнее. Я показал хороший уровень, хоть мы не выиграли все трофеи, которые хотели. Мне комфортно в команде. Я готовлюсь к новому сезону и надеюсь, что в нем будет еще больше позитивных моментов», - цитирует Неймара Mundo Deportivo.

Напомним, ранее сообщалось, что Неймар перейдет в «ПСЖ», а сумма трансфера составит 222 миллиона евро.

До этого спортивный директор каталонского клуба Роберт Фернандес исключил уход игрока, отметив, что ни один клуб не согласится активировать опцию отступных.


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