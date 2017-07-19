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Борис Чухлов: Карасев явно был на стороне «Спартака»

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал матч «Динамо» - «Спартак».

«Не люблю ничего обсуждать, но даже арбитр Карасев ничего не смог сделать с «Динамо». Это было безобразное судейство — ну нельзя же так в первом же туре! Вы скажете о «везении», но оно ведь искусственное. Первый гол динамовцам вчера: судья пропускает фол, «Спартак» после этого бросается в контратаку — и забивает. На пятой минуте при счёте 0:0 отменяет гол Бечирая — там ничего не было, никто никого не толкал. Чего там арбитр свистнул — мне вообще непонятно. И ещё масса мелочевки, в которой явное предпочтение судья отдавал «Спартаку».

Но динамщики, конечно, показали неровный футбол. Начали очень агрессивно, потом чего-то испугались, кучу ошибок нагородили. Забей вначале высокий блондин из Санкт-Петербурга Ионов — и многие вопросы были бы сняты. Ему надо срочно перекрашиваться — не фарт, шучу, конечно. Но все равно молодцы динамовцы, во втором тайме собрались. Я, конечно, порадовался за «Динамо»: не развалились при счете 0:2, а ведь могли бы закончить играть и получили тогда еще», — цитирует Чухлова «Спорт уик-энд».

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

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