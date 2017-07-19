Алан Чочиев: Постараюсь как-нибудь пробить, как Лескано
Источник: ФК «Крылья Советов»Комментарии
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев заявил, что при хорошей возможности попробует пробить рабоной по воротам, как нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано.
Удар рабоной Хуана Лескано? Умею так бить, забивал на тренировках. Если будет такой момент в игре, могу так пробить. Хотя это довольно рискованный удар. Обычно его применяют, когда мяч в игровом моменте ложится под нерабочую ногу. Самый красивый гол, который я забивал? Наверное, питерскому «Динамо» в 2015 году. Принял мяч пяткой и пяткой же пробил, стоя спиной к воротам. Получилось необычно», — цитирует Чочиева официальный сайт «Крыльев Советов».
Хуан Лескано ФК «СКА-Хабаровск» @fcska опасный момент#НашФутбол #РФПЛ. 1-й тур. #СКАЗенит 0:1 pic.twitter.com/yGybRI1f9j— РФПЛ⚽️🏆 (@rfpl) 16 июля 2017 г.
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