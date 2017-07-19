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Юлия Тимошинина: Ощущаю сильную усталость

Источник:  «Весь спорт»Комментарии

Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина, занявшая в паре с Евгением Кузнецовым одиннадцатое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, призналась, что ощущает сильную усталость.

«Если честно, я очень устала на этих соревнованиях. Так получилось, что я выступаю здесь на четырех снарядах. Это тяжело. Если бы утром я сумела преодолеть квалификационный отбор на вышке, в обед мне пришлось бы прыгать ещё полуфинал, а вечером – командные соревнования. Мне кажется, я выплеснула все силы и эмоции в первые дни чемпионата мира, когда выступала в миксте и синхроне», — цитирует Тимошинину «Весь спорт».

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