Юлия Тимошинина: Ощущаю сильную усталость

Российская прыгунья в воду Юлия Тимошинина, занявшая в паре с Евгением Кузнецовым одиннадцатое место в смешанных командных соревнованиях на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште, призналась, что ощущает сильную усталость.

«Если честно, я очень устала на этих соревнованиях. Так получилось, что я выступаю здесь на четырех снарядах. Это тяжело. Если бы утром я сумела преодолеть квалификационный отбор на вышке, в обед мне пришлось бы прыгать ещё полуфинал, а вечером – командные соревнования. Мне кажется, я выплеснула все силы и эмоции в первые дни чемпионата мира, когда выступала в миксте и синхроне», — цитирует Тимошинину «Весь спорт».