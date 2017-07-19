Хави: Следующий сезон станет последним для меня
Источник: ASКомментарии
Полузащитник «Аль-Садда» Хави, известный по выступления за «Барселону»,
заявил, что завершит карьеру по окончании сезона 2017/2018.
«Это мой последний сезон в качестве игрока. После него я
завершу карьеру. Хотел бы тренировать, но пока я не могу этого делать. Мне
нужно многому научиться. Да, у меня есть знания, но мне нужно научиться
пользоваться ими», - цитирует Хави AS.
37-летний Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год,
после чего перешел в катарский клуб. Восемь раз он выиграл чемпионат Испании,
три раза – Кубок страны и четырежды – Лигу чемпионов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически