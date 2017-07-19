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Хави: Следующий сезон станет последним для меня

Источник:  ASКомментарии

Полузащитник «Аль-Садда» Хави, известный по выступления за «Барселону», заявил, что завершит карьеру по окончании сезона 2017/2018.

«Это мой последний сезон в качестве игрока. После него я завершу карьеру. Хотел бы тренировать, но пока я не могу этого делать. Мне нужно многому научиться. Да, у меня есть знания, но мне нужно научиться пользоваться ими», - цитирует Хави AS.

37-летний Хави выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, после чего перешел в катарский клуб. Восемь раз он выиграл чемпионат Испании, три раза – Кубок страны и четырежды – Лигу чемпионов.

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