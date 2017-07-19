Александр Мостовой: Кокорин будет работать больше при такой конкуренции в «Зените»
Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру «Зенита» в матче первого тура против хабаровского СКА.
«Паредес все делает правильно, по делу. Дриусси на 15 минут вышел на замену, но тоже видно, что мастер. Все на рывках — получил, отдал, открылся, ускорился… снова мяч просит. Видно, что аргентинец. Не стоит, не ждет, когда ему пас дадут, как многие наши игроки. Поэтому его и купили за 20 миллионов евро. Посмотрим, как он дальше будет играть, но по этому матчу очень хорошее впечатление оставил. Манчини любит игроков, умеющих атаковать и открываться. В таком стиле играют команды итальянца, под него приобретаются исполнители.
Яркий пример Кокорин, который бегал весь матч, даже прессинговал. Но это неудивительно. В «Зените» большая конкуренция. Помимо 11 игроков, что на поле, 10 человек на лавке сидят, а ещё пять на трансфере. Стало быть, если Манчини кто-то не понравится, то в следующем матче он выпустит на поле другого футболиста. Тут невольно забегаешь», — цитирует Мостового «Спорт уик-энд».
Матч
СКА-Хабаровск - Зенит - 0:2 (0:0)
Голы
Кузяев 52 (0:1). Кокорин 81 (0:2).
Состав
СКА-Хабаровск: Довбня, Пуцко, Гришко, Эдиев, Черевко (Савичев, 74), Дедечко, Баляйкин (Друзин, 90), Казанков (Федотов, 85), Лескано, Корян, Никифоров
Зенит: Лунев, Смольников, Кришито, Иванович, Нету, Паредес, Шатов (Эрнани, 90), Жулиано (Дриусси, 74), Ерохин (Кузяев, 46), Кокорин, Дзюба
Предупреждения:
Казанков, 42 - Ерохин, 30; Смольников, 41; Кокорин, 67; Кузяев, 85
Судья:
Роман Галимов (Россия)
Место и дата
16 июля 11:00, имени Ленина, Текстовая трансляция