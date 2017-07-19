Александр Мостовой: Кокорин будет работать больше при такой конкуренции в «Зените»

Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру «Зенита» в матче первого тура против хабаровского СКА.

«Паредес все делает правильно, по делу. Дриусси на 15 минут вышел на замену, но тоже видно, что мастер. Все на рывках — получил, отдал, открылся, ускорился… снова мяч просит. Видно, что аргентинец. Не стоит, не ждет, когда ему пас дадут, как многие наши игроки. Поэтому его и купили за 20 миллионов евро. Посмотрим, как он дальше будет играть, но по этому матчу очень хорошее впечатление оставил. Манчини любит игроков, умеющих атаковать и открываться. В таком стиле играют команды итальянца, под него приобретаются исполнители.

Яркий пример Кокорин, который бегал весь матч, даже прессинговал. Но это неудивительно. В «Зените» большая конкуренция. Помимо 11 игроков, что на поле, 10 человек на лавке сидят, а ещё пять на трансфере. Стало быть, если Манчини кто-то не понравится, то в следующем матче он выпустит на поле другого футболиста. Тут невольно забегаешь», — цитирует Мостового «Спорт уик-энд».