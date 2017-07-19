Евгений Ловчев: Каррера не научил «Спартак» играть с командами, которые умеют прессинговать
Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью между московскими «Динамо» и «Спартаком».
«Пока у «Спартака» было преимущество, он играл с позиции силы, потому что и чемпионом, и обладателем Суперкубка России стал. Когда же стали заканчиваться силенки во втором тайме, все пошло не так. Все же 120 минут 4 дня назад — это многовато, тем более с равной командой, где напряг был большой. Кстати, перед матчем я предсказывал, что «Спартаку» на дерби не хватит эмоций — в точку попал. Но самое главное другое — я так давно в футболе, что знаю: если тебе где-то везет, то позже обязательно все случится с точностью до наоборот.
Каррера уже работал в команде и все про всех знал. Но когда он даже заменами вчера показывал — как бы нам отстояться, — это влияет и на ребят. Ведь ни одной же атаки больше не было — отбивали мяч куда ни попадя. И это чемпион страны! А где класс? Где умение взять мяч под контроль и держать его? Совершенно не увидел такого. Как играть усталым и под прессингом соперника, который начинает тебя рвать на куски, Каррера команду не научил.
Хотя, повторюсь, ничего страшного не произошло. «Динамо» было хорошим — и это понятно. Они только вернулись в РФПЛ — и сразу матч с принципиальным соперником, чемпионом страны. В концовке они во всём опережали «Спартак», — цитирует Ловчева «Спорт уик-энд».
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция