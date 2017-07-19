Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Евгений Ловчев: Каррера не научил «Спартак» играть с командами, которые умеют прессинговать

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Евгений Ловчев прокомментировал ничью между московскими «Динамо» и «Спартаком».

«Пока у «Спартака» было преимущество, он играл с позиции силы, потому что и чемпионом, и обладателем Суперкубка России стал. Когда же стали заканчиваться силенки во втором тайме, все пошло не так. Все же 120 минут 4 дня назад — это многовато, тем более с равной командой, где напряг был большой. Кстати, перед матчем я предсказывал, что «Спартаку» на дерби не хватит эмоций — в точку попал. Но самое главное другое — я так давно в футболе, что знаю: если тебе где-то везет, то позже обязательно все случится с точностью до наоборот.

Каррера уже работал в команде и все про всех знал. Но когда он даже заменами вчера показывал — как бы нам отстояться, — это влияет и на ребят. Ведь ни одной же атаки больше не было — отбивали мяч куда ни попадя. И это чемпион страны! А где класс? Где умение взять мяч под контроль и держать его? Совершенно не увидел такого. Как играть усталым и под прессингом соперника, который начинает тебя рвать на куски, Каррера команду не научил.

Хотя, повторюсь, ничего страшного не произошло. «Динамо» было хорошим — и это понятно. Они только вернулись в РФПЛ — и сразу матч с принципиальным соперником, чемпионом страны. В концовке они во всём опережали «Спартак», — цитирует Ловчева «Спорт уик-энд».

Матч

Динамо - Спартак - 2:2 (0:2)

Голы

Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).

Состав

Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)

Предупреждения:

Бечирай, 41 - Попов, 72

Судья:

Сергей Карасёв (Россия)

Место и дата

18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Ментальная усталость» Массимо Карреры. Колонка Сергея Микулика«Ментальная усталость» Массимо Карреры. Колонка Сергея Микулика«Динамо» отвыкло от правил этикета в элите. Это стало ясно где-то за полчаса до матча со «Спартаком».Как «Спартак» учится играть по три матча в неделю?Как «Спартак» учится играть по три матча в неделю?Автор «Советского Спорта» отмечает тактические нюансы столичного дерби, состоявшегося во вторник на «Арене Химки».Олег Иванов: Роналдинью не прошел в «Ахмат» по зубамПолузащитник «Ахмата» Олег Иванов прокомментировал шоу который состоялось перед встречей с «Амкаром».Константин Лепехин: После дальних перелетов бутсы становятся словно меньшеБывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился своими воспоминаниями о длительных перелетах в своей игровой карьере.Игроки «Спартака» примут участие в акции, призванной помочь детям с проблемами со зрениемИгроки «Спартака» Артем Ребров, Квинси Промес, Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров примут участие в акции «Своими глазами». Ее целью является помощь детям с патологиями зрения.Александр Мостовой: Кокорин будет работать больше при такой конкуренции в «Зените»Бывший нападающий сборной России Александр Мостовой прокомментировал игру «Зенита» в матче первого тура против хабаровского СКА.Алан Чочиев: Постараюсь как-нибудь пробить, как ЛесканоПолузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев заявил, что при хорошей возможности попробует пробить рабоной по воротам, как нападающий «СКА-Хабаровска» Хуан Лескано.Борис Чухлов: Карасев явно был на стороне «Спартака»Бывший защитник санкт-петербургского «Зенита» прокомментировал матч «Динамо» - «Спартак».«Зенит» - «Рубин». Хави Гарсия тренируется с командойПолузащитник «Зенита» Хави Гарсия готовится вместе с командой к матчу 2-го тура РФПЛ против «Рубина».«Мы вас повесим!». Что происходило на дерби «Динамо» - «Спартак»«Мы вас повесим!». Что происходило на дерби «Динамо» - «Спартак»«Советский спорт» - о классике отечественного футбола – встрече между московскими «Динамо» и «Спартаком».«Ахмат» лидирует по посещаемости домашних матчейПосле первого тура «Ахмат» лидирует по посещаемости домашних матчей. На игру грозненской команды с «Амкаром» пришло 29450 болельщиков.Матч «Ахмат» – «Амкар» стал самым посещаемым в первом туреМатчи первого тура премьер-лиги посетили 99182 человека, то есть средняя аудитория одного матча составила 12398 человек. Стадионы заполнились на 50,4%.Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве»Полузащитник «Лиона» Мацей Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве». Об этом сообщает «Спорт FM» со ссылкой на эфире телеканала «Наш футбол».Кадырову вручили памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о том, как ему был вручен памятный знак за заслуги перед российским футболом.Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)Фанаты «Динамо» хотели избить Зобнина (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Команда Гончаренко впервые забила 3 мяча в гостях. Главные факты 1-го тураКоманда Гончаренко впервые забила 3 мяча в гостях. Главные факты 1-го тураВ стартовом туре чемпионата России-2017/18 многое произошло в первый раз.Упущенная победа «Спартака» в игре с «Динамо» и первая виктория Леонида Слуцкого в Англии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Валерий Карпин: Мой респект тому, кто объяснит мне про спиннеры (видео)Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин обратился к своим читателям в инстаграме с просьбой объяснить для чего нужны спиннеры.«+2» для «Спартака» – далеко не победа«+2» для «Спартака» – далеко не победа«Советский спорт» вспоминает все матчи красно-белых в чемпионатах России, в которых они упустили солидное преимущество.Антон Миранчук: Отдадим все силы, чтобы хорошо сыграть с ЦСКАПолузащитник «Локомотива» Антон Миранчук поделился ожиданиями от предстоящего матча второго тура чемпионата России против ЦСКА.
Футбол
Рыбус прошел медосмотр в «Локомотиве»
Футбол
Кадырову вручили памятный знак «За большой вклад в развитие отечественного футбола»
Футбол
Упущенная победа «Спартака» в игре с «Динамо» и первая виктория Леонида Слуцкого в Англии. Главные новости утра
Волейбол
Волейболистки сборной России обыграли команду Турции на ЧМ (U-20)
все новости
Динамо
Динамокалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Евгений Ловчев
Евгений Ловчеввсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости