Игроки «Спартака» примут участие в акции, призванной помочь детям с проблемами со зрением

Игроки «Спартака» Артем Ребров, Квинси Промес, Денис Глушаков и Дмитрий Комбаров примут участие в акции «Своими глазами». Ее целью является помощь детям с патологиями зрения.

Как сообщает «Матч ТВ», акция пройдет совместно с объединением болельщиков красно-белых «Spartak Street Style».

«Мы с ребятами очень рады, что принимаем участие в проекте «Своими глазами» и каждый из нас лично приложил немало усилий для его реализации. Отдельная благодарность нашим болельщиками, именно они являются основными благотворителями, и именно благодаря им мы собрали ту сумму, которая необходима для операций.

Ну и конечно же, хочется сказать большое спасибо клинике «Ясный Взор», берущей на себя часть расходов по помощи и реабилитации детей», – сказал Денис Глушаков.