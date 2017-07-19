Игроки «Спартака» примут участие в акции, призванной помочь детям с проблемами со зрением
Игроки «Спартака» Артем Ребров, Квинси Промес, Денис
Глушаков и Дмитрий Комбаров примут участие в акции «Своими глазами». Ее
целью является помощь детям с патологиями зрения.
Как сообщает «Матч ТВ», акция пройдет совместно с объединением
болельщиков красно-белых «Spartak Street Style».
«Мы с ребятами очень рады, что принимаем
участие в проекте «Своими глазами» и каждый из нас лично
приложил немало усилий для его реализации. Отдельная благодарность нашим
болельщиками, именно они являются основными благотворителями, и именно
благодаря им мы собрали ту сумму, которая необходима для
операций.
Ну и конечно же, хочется сказать
большое спасибо клинике «Ясный Взор», берущей на себя часть расходов
по помощи и реабилитации детей», – сказал Денис Глушаков.