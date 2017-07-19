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Константин Лепехин: После дальних перелетов бутсы становятся словно меньше

Источник:  «Спорт уик-энд»Комментарии

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепехин поделился своими воспоминаниями о длительных перелетах в своей игровой карьере.

«В моей карьере случалось много перелетов. Ведь я до того, как стал игроком «Зенита», три года выступал в первой лиге. Все эти выезды прошел по полной программе: во Владивосток, Находку, Читу, Иркутск. Причем летать приходилось через Москву. Один раз добирались в Находку на матч с «Океаном» ровно 24 часа. Вместе с дорогами, пересадками, перелетами ровно сутки. Безусловно, играть тяжело потом. Может, до самого футбола дело и не доходит, приходится характер включать после таких перелетов.

У нас тогда были спаренные выезды. Первый матч не самый сложный, гораздо тяжелее второй. Еще после самолета бутсы становятся словно на два размера меньше, потому что ноги в самолете отекают. Но в функциональном плане все равно нет больших сложностей в первой игре после длительного перелета. А вот после трех дней пребывания в другом часовом поясе становится сложно играть в футбол. Большой плюс, что сейчас «Зенит» летает чартером, думаю, условия у футболистов комфортные. Вообще игрокам грех жаловаться на длительный перелет. Хабаровск – это тоже Россия, туда надо летать. А тем, кто туда летать не хочет, нужно во второй лиге играть, ведь там все выезды на автобусе, все рядом. Для меня это был полезный опыт», — цитирует Лепехина «Спорт уик-энд».

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