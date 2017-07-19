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Тренер женской сборной СССР по футболу: Этот вид спорта мы загубили

Источник:  «Собеседник»Комментарии

Президент Ассоциации женского футбола РФ Олег Лапшин прокомментировал победу сборной России над командой Италии на чемпионате Европы в Нидерландах.

«Если Швеция сыграла с Германией вничью, значит, это тоже сильная команд. Наши играли здорово, но второй тайм, конечно... Я Елене Фоминой, главному тренеру, подсказать не могу по телефону, но подсказать есть что. Был момент, когда можно было забивать третий гол, но девчонки не могли никак сообразить, как это сделать. Нужно добавить в области наигранности разных комбинаций. А так надежда, конечно, есть, что они сыграют удачно со Швецией и не испугаются Германии.

Эта команда — неоднократный чемпион Европы, мира и Олимпийских Игр. Там идет очень хорошая работа селекционная, которую мы, к сожалению, загубили ещё во времена СССР. Мы выходили два раза в финал чемпионата Европы, в то время как мужская команда — нет. У нас раньше 72 клуба участвовали в трех лигах. А сейчас всего не можем и десять команд собрать для Премьер лиги. Да и общий уровень слабенький.

Однако после матчей их почти не обсуждают эксперты в студии, как то бывает после игр мужской команды. Женскому футболу, конечно, не хватает внимания. Не только со стороны телевидения, но и, самое главное, со стороны РФС. В этом году исполняется 30 лет женскому футболу в стране — он появился как вид в 1987-м. Но ни о каком специальном мероприятии я, например, не слышал. Нужно обратиться к Виталию Мутко, чтобы об этом не забыли», - цитирует Лапшина «Собеседник.Ру».

На данный момент россиянки в своей группе занимают первое место, в оставшихся двух турах сборная сыграет с Германией и Швецией.

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