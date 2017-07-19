Рамзан Кадыров: Предлагаю турнир между бойцами UFC и клуба «Ахмат». Это будет бой насмерть

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что выступает за проведение турнира между бойцами UFC и клуба «Ахмат».

«Мы предлагаем, чтобы спортсмены UFC и клуба «Ахмат» встретились в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Думаю, это будет очень зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть. Рано или поздно мы докажем, что наши спортсмены — лучшие», — цитирует Кадырова Lenta.ru со ссылкой на эфир телеканала НВО.

В спортивном клубе «Ахмат» состоят как российские, так и иностранные бойцы. Под знаменами «Ахмата» выступает бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум.