Рамзан Кадыров: Предлагаю турнир между бойцами UFC и клуба «Ахмат». Это будет бой насмерть
Источник: Lenta.RuКомментарии
Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что выступает за
проведение турнира между бойцами UFC и клуба «Ахмат».
«Мы предлагаем, чтобы спортсмены UFC и клуба «Ахмат»
встретились в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Думаю, это будет очень
зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть. Рано или поздно мы
докажем, что наши спортсмены — лучшие», — цитирует Кадырова Lenta.ru со ссылкой на эфир телеканала НВО.
В спортивном клубе «Ахмат» состоят как российские, так
и иностранные бойцы. Под знаменами «Ахмата» выступает бывший чемпион UFC
Фабрисиу Вердум.
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