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Рамзан Кадыров: Предлагаю турнир между бойцами UFC и клуба «Ахмат». Это будет бой насмерть

Источник:  Lenta.RuКомментарии

Глава Чечни Рамзан Кадыров сказал, что выступает за проведение турнира между бойцами UFC и клуба «Ахмат».

«Мы предлагаем, чтобы спортсмены UFC и клуба «Ахмат» встретились в турнире. И посмотрим, чьи бойцы сильнее. Думаю, это будет очень зрелищно. Они будут биться до конца. Это будет бой насмерть. Рано или поздно мы докажем, что наши спортсмены — лучшие», — цитирует Кадырова Lenta.ru со ссылкой на эфир телеканала НВО.

В спортивном клубе «Ахмат» состоят как российские, так и иностранные бойцы. Под знаменами «Ахмата» выступает бывший чемпион UFC Фабрисиу Вердум.

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