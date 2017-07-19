Футбол – самый популярный вид спорта у юных россиян
Источник: RT на русскомКомментарии
Самыми
популярными спортивным занятием среди российских детей и подростков до 16
лет является футбол. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Минспорта.
По итогам 2016 года, футболом
занимались
361 тыс. юных спортсменов. Второе и третье места заняли волейбол (201
тыс.) и плавание — 191 тыс. человек. Далее следуют спортивная борьба, лёгкая
атлетика, баскетбол и дзюдо.
Наименьшей интерес юные россияне проявили к кинологическому спорту,
перетягиванию каната, боулингу, японскому фехтованию, кендо и традиционной
народной чувашской борьбе керешу.
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