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Футбол – самый популярный вид спорта у юных россиян

Источник:  RT на русскомКомментарии

Самыми популярными спортивным занятием среди российских детей и подростков до 16 лет является футбол. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Минспорта.

По итогам 2016 года, футболом занимались 361 тыс. юных спортсменов. Второе и третье места заняли волейбол (201 тыс.) и плавание — 191 тыс. человек. Далее следуют спортивная борьба, лёгкая атлетика, баскетбол и дзюдо. 

Наименьшей интерес юные россияне проявили к кинологическому спорту, перетягиванию каната, боулингу, японскому фехтованию, кендо и традиционной народной чувашской борьбе керешу.

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