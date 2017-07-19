Футбол – самый популярный вид спорта у юных россиян

Самыми популярными спортивным занятием среди российских детей и подростков до 16 лет является футбол. Об этом сообщает RT со ссылкой на информацию Минспорта.

По итогам 2016 года, футболом занимались 361 тыс. юных спортсменов. Второе и третье места заняли волейбол (201 тыс.) и плавание — 191 тыс. человек. Далее следуют спортивная борьба, лёгкая атлетика, баскетбол и дзюдо.

Наименьшей интерес юные россияне проявили к кинологическому спорту, перетягиванию каната, боулингу, японскому фехтованию, кендо и традиционной народной чувашской борьбе керешу.