Денис Кулаков: «Урал» играл с командой, которая обыгрывала «Баварию»

Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал ничью с «Ростовом» в первом туре РФПЛ.

«Безусловно, приятно начинать сезон с домашнего матча. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Поздравляю команду и болельщиков с началом сезона. Хотелось победить, конечно. Рассчитывали на три очка, но одно очко с «Ростовом» — это неплохой результат.

Начали осторожно, поскольку это первый тур, присутствовала скованность. И не будем забывать, что мы играли с командой, обыгрывавшей «Баварию», пусть ростовчане и потеряли ключевых футболистов. Считаю, мы выглядели достойно. Ничья — заслуженный результат для обеих команд», — заявил Кулаков в эфире телеканала «Матч ТВ».