Денис Кулаков: «Урал» играл с командой, которая обыгрывала «Баварию»
Защитник «Урала» Денис Кулаков прокомментировал ничью с «Ростовом» в первом туре РФПЛ.
«Безусловно, приятно начинать сезон с домашнего матча. Спасибо болельщикам, что пришли нас поддержать. Поздравляю команду и болельщиков с началом сезона. Хотелось победить, конечно. Рассчитывали на три очка, но одно очко с «Ростовом» — это неплохой результат.
Начали осторожно, поскольку это первый тур, присутствовала скованность. И не будем забывать, что мы играли с командой, обыгрывавшей «Баварию», пусть ростовчане и потеряли ключевых футболистов. Считаю, мы выглядели достойно. Ничья — заслуженный результат для обеих команд», — заявил Кулаков в эфире телеканала «Матч ТВ».
Матч
Голы
Димитров 41 (1:0 - пен.). Гацкан 60 (1:1).
Состав
Урал: Годзюр, Данцев (Меркулов, 75), Балажиц, Динга, Димитров, Бавин, Кулаков, Емельянов, Бикфалви, Ставпец (Юсупов, 87), Лунгу
Ростов: Абаев, Ингасон (Бобен, 45), Устинов, Вилюш, Зуев (Думбия, 73), Юсупов, Калачёв, Мевля, Байрамян, Гацкан, Бухаров (Дядюн, 15)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
15 июля 15:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция