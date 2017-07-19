Стюарт сменит «Ливерпуль» на «Халл» Слуцкого
Источник: Hull Daily MailКомментарии
Полузащитник «Ливерпуля» Кевин Стюарт станет игроком «Халл Сити». Об этом сообщают британские
СМИ.
Как информирует Daily Mail, сумма трансфера составит восемь миллионов фунтов. Игрок уже покинул
расположение «Ливерпуля».
В прошедшем сезоне
23-летний Кевин Стюарт провел девять матчей за «Ливерпуль». Напомним, что «Халл»
возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий.
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