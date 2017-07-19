Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Водное поло  Россия- : -Хорватия
Футбол  Испания- : -Португалия
Футбол  Селтик- : -Линфилд
Футбол  Бавария- : -Арсенал
Футбол  Лудогорец- : -Жальгирис
Футбол  Англия- : -Шотландия
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сергей Карякин: Нашелся подрядчик, мне купят квадроцикл

Источник:  Znak.comКомментарии

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» Сергей Карякин заявил, что руководство Свердловской области нашло возможность для покупки квадроцикла.

«Мне покупают квадроцикл. Найден подрядчик, который сможет мне поставить квадроцикл. Квадроцикл — нестандартный, произвести его сложно. Но проблем не будет — я буду консультировать подрядчика. 

Никто с чемоданом денег не пришел, и это глупо было ожидать. Без денег квадроцикл ничего не будет значить. Это только средство для достижения цели. Но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ведет очень активную работу по поиску спонсора, уже есть некоторые подвижки. Я сам начинаю закупать запчасти. Кроме того, веду с организаторами «Дакара» переговоры для того, чтобы они предоставили нам скидку для участия в гонке. Я молюсь, чтобы получилось поучаствовать в юбилейном Дакаре. Протяженность маршрута будет не 9 тыс., а 13 тыс. километров, поэтому подготовка будет очень серьезная. Я начал физическую подготовку, бегаю, езжу на кроссовом квадроцикле по трассе.

Верю, что в Екатеринбурге будет полноценный Центр технических видов спорта — уникальный для всей России. Я смогу передать ребятам свой опыт, и они будут побеждать на разных соревнованиях», - приводит слова Карякина «Znak».

Напомним, что в этом году  Корякин выиграл ралли-марафон «Дакар».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергею Карякину присвоено звание «Мастера спорта международного класса»Победителю «Дакара» в классе квадроциклов Сергею Карякину присвоено звание Мастера спорта России международного класса.Жерар де Рой: На «Шелковом пути» будет веселее и сложнее, чем на «Дакаре»Гонщик «Ивеко» Жерар де Рой поделился ожиданиями от предстоявшего ралли-марафона «Шелковый путь».Первая победа Манчини с «Зенитом», 6 мячей от «Динамо» и новичок «Ахмата» из Бразилии. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Карякин подал заявку на участие в «Дакаре», несмотря на отсутствие спонсоровРоссийский гонщик, победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякн подал заявку на участие в ралли-марафоне следующего года, не смотря на отсутствие спонсоров.Сергей Карякин: Займу денег и заплачу 1,5 млн рублей для участия в «Дакаре»Российский гонщик, победитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов хочет принять участие в следующем «Дакаре». Для этого он намерен занять деньги.Гонщик Карякин проведет в Екатеринбурге зарядку для жителей городаПобедитель ралли-марафона «Дакар-2017», посол чемпионата мира по футболу Сергей Карякин в Екатеринбурге проведет для жителей города «Зарядку с чемпионом», сообщает Znak.com.Сергей Карякин: После моего матча с Карлсеном отношение иностранной прессы и международных федераций меняется в лучшую сторонуРоссийский шахматист Сергей Карякин поделился мнением о роли шахмат в спорте.Сергей Карякин: Команда распущена, потому что нет возможности платить деньгиПобедитель ралли-марафона «Дакар-2017» в зачете квадроциклов Сергей Карякин рассказа о причинах, по которым распустил свою команду.Сергей Карякин: У меня нет спонсора на поездку на «Дакар» в следующем годуПобедитель «Дакара» 2017 года в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о ситуации с выступлением на ралли-марафоне в следующем году.Карякин получил звание мастера спорта международного классаКак сообщает Znak, уральский квадроциклист Сергей Карякин, ставший победителем ралли «Дакар» в этом году, получил звание мастера спорта международного класса.Победитель «Дакара» Сергей Карякин стал послом ЧМ-2018Победитель ралли-марафона «Дакар»-2017 в классе квадроциклов Сергей Карякин стал послом Екатеринбурга на чемпионате мира по футболу 2018 года, об этом гонщик сообщил сам.Стал известен полный маршрут ралли-марафона «Дакар»-2018 (фото)Организаторы ралли-марафона «Дакар»-2018 объявили полный маршрут гонки.Дакар-2018 пройдет в Перу, Боливии и Аргентине«Дакар-2018» пройдет с 6 по 20 января 2018 года. В 10-й раз знаменитый ралли-рейд примет Южная Америка.Сергей Карякин: Хочу стать единственным в мире человеком, который выиграет «Дакар» сразу в трех классахРоссийский гонщик Сергей Карякин, победитель «Дакара» в классе квадроциклов поделился своими планами на будущее.В «Ельцин-Центре» состоится выставка, посвященная победе Карякина на «Дакаре»В мае в Ельцин Центре состоится выставка, посвященная победе российского гонщика Сергея Карякина на ралли-марафоне «Дакар» - 2017, сообщает Znak.com.Фото дня: В Москве встретились три Сергея КарякинаВ четверг в Москве прошла встреча с участием трех российских спортсменов – однофамильцев и тезок. Встретились три Сергея Карякина - шахматный гроссмейстер, победитель «Дакара» в зачете квадроциклов и чемпион мира по пятиборию 2010 года.«Дакар», ты просто космос! Как Россия узнавала о победах КАМАЗа в Боливии«Дакар», ты просто космос! Как Россия узнавала о победах КАМАЗа в БоливииКорреспондент «Советского спорта» рассказывает, как на «Дакаре» выжить (и передать репортаж в редакцию) без сотовой связи и интернетаКарякин, Мустафина и Медведева стали лауреатами премии «Серебряная лань»Стали известны имена лауреатов спортивной премии «Серебряная лань».Сергей Карякин: Впервые подписал антидопинговое соглашение, чтобы получить лицензиюРоссийский гонщик, победитель «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин рассказал о том, как заболел перед стартом ралли-марафона.Эдуард Николаев: Вернулся с «Дакара» домой – меня мать не узналаЭдуард Николаев: Вернулся с «Дакара» домой – меня мать не узналаГостем редакции «Советского спорта» стал победитель ралли-рейда «Дакар-2017» пилот команды «КАМАЗ-мастер» Эдуард Николаев.
Футбол
Хави: Следующий сезон станет последним для меня
Футбол
Неймар: Мне все нравится в «Барселоне». Я готовлюсь к новому сезону
Футбол
«Интер» хочет арендовать Марсьяля у «МЮ»
Футбол
«Милан» предлагает за Морату 75 миллионов евро
все новости
Сергей Карякин
Сергей Карякинвсе новости
Дакар
Дакар