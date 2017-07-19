Сергей Карякин: Нашелся подрядчик, мне купят квадроцикл

Победитель ралли-марафона «Дакар-2017» Сергей Карякин заявил, что руководство Свердловской области нашло возможность для покупки квадроцикла.

«Мне покупают квадроцикл. Найден подрядчик, который сможет мне поставить квадроцикл. Квадроцикл — нестандартный, произвести его сложно. Но проблем не будет — я буду консультировать подрядчика.

Никто с чемоданом денег не пришел, и это глупо было ожидать. Без денег квадроцикл ничего не будет значить. Это только средство для достижения цели. Но губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ведет очень активную работу по поиску спонсора, уже есть некоторые подвижки. Я сам начинаю закупать запчасти. Кроме того, веду с организаторами «Дакара» переговоры для того, чтобы они предоставили нам скидку для участия в гонке. Я молюсь, чтобы получилось поучаствовать в юбилейном Дакаре. Протяженность маршрута будет не 9 тыс., а 13 тыс. километров, поэтому подготовка будет очень серьезная. Я начал физическую подготовку, бегаю, езжу на кроссовом квадроцикле по трассе.

Верю, что в Екатеринбурге будет полноценный Центр технических видов спорта — уникальный для всей России. Я смогу передать ребятам свой опыт, и они будут побеждать на разных соревнованиях», - приводит слова Карякина «Znak».

Напомним, что в этом году Корякин выиграл ралли-марафон «Дакар».