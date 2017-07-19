Сергей Ташуев: Все восторгаются Манчини, но его путь в России будет тернист

Бывший главный тренер «Кубани», «Краснодара» и «Анжи» Сергей Ташуев выразил мнение, что Роберто Манчини в «Зените» будет испытывать трудности.

«Я думаю, путь его в России будет тернист и наш чемпионат проходным для него не станет. Любому тренеру непросто, когда он приезжает работать в другую страну, особенно поначалу. И я не понаслышке об этом знаю, ведь сам работал в донецком «Металлурге». Самое опасное для Роберто — это ожидания и давление. Вот все мы говорим: «О, Манчини! К нам приехал топ-тренер! Сейчас «Зенит» всех порвет в клочья!» Однако слагаемых успеха много.

Как только я приехал работать на Украину, то сразу же взял аналитика за горло, и мне начали расписывать каждого игрока из всех команд Премьер-лиги вплоть до того, как он чихает. Я понимал, что надо изучать все моментально и скрупулезно, и Манчини, уверен, тоже это понимает. Он человек опытный, а потому знает, что кто владеет информацией, тот владеет миром», — цитирует Ташуева «Спорт уик-энд».