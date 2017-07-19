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Котуньо расторг контракт с «Рубином»

Источник:  ФК «Рубин»Комментарии

Защитник Гильермо Котуньо покидает «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт был расторгнут по согласию сторон. 22-летний Гильермо Котуньо перешел в «Рубин» в феврале 2015 года из уругвайского клуба «Данубио». Последний год провел в аренде в аргентинском клубе «Тальерес». Всего за «Рубин» сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми передачами.

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