Котуньо расторг контракт с «Рубином»
Источник: ФК «Рубин»Комментарии
Защитник Гильермо Котуньо
покидает «Рубин». Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт
был расторгнут по согласию сторон. 22-летний Гильермо
Котуньо перешел в «Рубин» в феврале 2015 года из уругвайского клуба «Данубио». Последний год провел в аренде в аргентинском клубе
«Тальерес». Всего за «Рубин» сыграл 40 матчей, отметившись двумя голевыми
передачами.
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