Сергей Собянин: Станция метро «ЦСКА», надеюсь, будет полностью готова к сентябрю

Осенью нынешнего года в Москве начнет работу станция метро «ЦСКА», заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Одна из станций Третьего пересадочного контура («ЦСКА») фактически готова на 90%, я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, а в октябре поедут пассажиры по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя станции «Динамо», «ЦСКА», «Хорошевскую» и «Деловой центр», - цитирует Собянина ТАСС.

Станция будет оформлена в традиционных цветах ЦСКА - красном и синем. На платформе будут установлены четыре бронзовые скульптуры: лыжника, баскетболиста, хоккеиста и футболиста.