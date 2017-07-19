Сергей Собянин: Станция метро «ЦСКА», надеюсь, будет полностью готова к сентябрю
Осенью нынешнего года в
Москве начнет работу станция метро «ЦСКА», заявил мэр столицы Сергей Собянин.
«Одна из станций Третьего пересадочного
контура («ЦСКА») фактически готова на
90%, я надеюсь, что к сентябрю она будет готова полностью, а в октябре поедут
пассажиры по участку Третьего пересадочного контура, который включает в себя
станции «Динамо», «ЦСКА», «Хорошевскую» и «Деловой центр», - цитирует
Собянина ТАСС.
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