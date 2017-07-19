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Владислав Сухачев: Уровень в КХЛ стал очень высоким

Источник:  ХК «Трактор»Комментарии

Вратарь «Трактора» Владислав Сухачев прокомментировал поражение в контрольном матче от «Нефтехимика».

«Игра с «Нефтехимиком» – по сути, мой первый полноценный матч в КХЛ, хоть и не официальный. Спасибо тренерскому штабу, что доверили мне место в составе и дали почувствовать уровень КХЛ. Эта игра для меня очень важна, потому что я ощутил, на какой высоте находится планка, к которой нужно стремиться, посмотрел, как играют опытные хоккеисты и какие решения они принимают. Есть над чем работать. Посмотрим с тренером вратарей запись матча, разберем ошибки, будем их исправлять. К сожалению, мы проиграли, но в любом случае это был отличный опыт. 

Сбор в Финляндии проходит отлично, и я его переношу уже не так тяжело, как в прошлом году. Когда сюда ехал, уже знал, чего ожидать и к каким нагрузкам готовиться. Сейчас нас максимально нагружают. Нужно перетерпеть, потому что закладывается база на сезон», — приводит слова Сухачева официальный сайт «Трактора».

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