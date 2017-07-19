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Елена Веснина: Трудно играть одновременно в двух дисциплинах

Источник:  «Известия»Комментарии

Теннисистка Елена Веснина рассказал о своей подготовке к Уимблдону.

«По сравнению с прошлыми годами мы ничего не меняли. На протяжении долгих лет есть свои нюансы, которых мы придерживаемся. По ходу прошедшего Уимблдона так получилось, что мы с Катей по очереди проиграли в одиночном разряде во втором круге. Год назад я была в полуфинале, поэтому физически оказалось тяжело преуспеть в паре.

Одновременно играть в двух этих дисциплинах на поздних стадиях крупных турниров — это очень высокая нагрузка. Этим летом так получилось, что у нас с Макаровой была возможность на ранней стадии полностью сконцентрироваться на парном разряде, и это помогло победить», - цитируют Веснину «Известия».

Напомним, на прошлой неделе Елена Веснина и Екатерина Макарова одержали победу на Уимблдонском турнире в парном разряде.

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