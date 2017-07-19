Василий Уткин: «Спартак» отвык побеждать. Команда удовлетворена и сыта, а должна быть голодной
Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о проблемах «Спартака»
после матча команды против «Динамо» в первом туре РФПЛ (2:2).
«О «Спартаке» говорить интереснее, чем о ком бы то ни было, тем не менее с командой сейчас не происходит ничего такого, что было бы не предсказуемым. Не все очевидно происходит – но ведь и само чемпионство спартаковцев, которое блестит теперь только тем, кто сам сидит в кармане у Карреры и видит лежащую там золотую медаль, сама та победа тоже яркий пример неочевидного, неожиданного.
А сейчас все абсолютно ясно. И проблема более насыщенного графика (хотя 120 минут кубковой игры в первом матче сезона никому не могут даться легко). И отсутствие третьего дееспособного игрока в центральной зоне. И ментальные проблемы – коллега Казанский удивился этой формулировке Карреры после ничьей в Химках, но, по-моему, все понятно. «Спартак» не привык побеждать. Он слишком долго шел к этой цели. Команда, как бы ни хорохорилась, сейчас удовлетворена и сыта. А должна быть голодной», - написал Уткин на своей странице в Facebook.
Матч
Голы
Промес 29 (0:1). Адриано 32 (0:2). Панченко 53 (1:2). Ташаев 90 (2:2).
Состав
Динамо: Шунин, Терехов С., Хольмен, Шуньич, Козлов, Зотов, Сапета (Соу, 46), Ионов, Катрич (Ташаев, 65), Панченко, Бечирай (Вандерсон, 73)
Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Глушаков, Мельгарехо, Промес, Зе Луиш (Тимофеев, 89), Адриано (Попов, 65)
Предупреждения:
Судья:
Сергей Карасёв (Россия)
Место и дата
18 июля 19:30, Арена Химки, Текстовая трансляция