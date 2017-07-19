Василий Уткин: «Спартак» отвык побеждать. Команда удовлетворена и сыта, а должна быть голодной

Спортивный комментатор Василий Уткин рассказал о проблемах «Спартака» после матча команды против «Динамо» в первом туре РФПЛ (2:2).



«О «Спартаке» говорить интереснее, чем о ком бы то ни было, тем не менее с командой сейчас не происходит ничего такого, что было бы не предсказуемым. Не все очевидно происходит – но ведь и само чемпионство спартаковцев, которое блестит теперь только тем, кто сам сидит в кармане у Карреры и видит лежащую там золотую медаль, сама та победа тоже яркий пример неочевидного, неожиданного.

А сейчас все абсолютно ясно. И проблема более насыщенного графика (хотя 120 минут кубковой игры в первом матче сезона никому не могут даться легко). И отсутствие третьего дееспособного игрока в центральной зоне. И ментальные проблемы – коллега Казанский удивился этой формулировке Карреры после ничьей в Химках, но, по-моему, все понятно. «Спартак» не привык побеждать. Он слишком долго шел к этой цели. Команда, как бы ни хорохорилась, сейчас удовлетворена и сыта. А должна быть голодной», - написал Уткин на своей странице в Facebook.