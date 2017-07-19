Колесниченко завоевала золото в синхронном плавании на чемпионате мира
Источник: «Советский спорт»Комментарии
В Будапеште (Венгрия) продолжается
чемпионат мира по водным видам спорта. В соревнованиях по синхронному плаванию
в произвольной программе в соло победу
одержала россиянка Светлана Колесниченко.
Победительница набрала 96,1333
балла. Второй стала испанка Она Карбонель, третьей – украинка Анна
Волошина.
Чемпионат мира по водным
видам спорта. Будапешт (Венгрия)
Синхронное плавание
Произвольная программа. Соло
1. Светлана Колесниченко (Россия) 96,1333 балла
2. Она Карбонель (Испания) 95,0333
3. Анна Волошина (Украина) 93,3000
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