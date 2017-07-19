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Громов покинул «Крылья Советов» и тренируется с «Ворсклой»

Источник:  MatchDayКомментарии

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов покинул команду. Теперь он может вернуться в полтавскую «Ворсклу».

Контракт Громова истек летом, и стороны решили не продлевать его. Как сообщает MatchDay, сейчас футболист тренируется с «Ворсклой», за которую он выступал ранее.

В прошлом сезоне 27-летний Артем Громов провел три матча за «Крылья Советов» в премьер-лиге.

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