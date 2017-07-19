Громов покинул «Крылья Советов» и тренируется с «Ворсклой»
Источник: MatchDayКомментарии
Бывший полузащитник
«Крыльев Советов» Артем Громов покинул команду. Теперь он может вернуться в
полтавскую «Ворсклу».
Контракт Громова истек
летом, и стороны решили не продлевать его. Как сообщает MatchDay, сейчас футболист тренируется с «Ворсклой», за
которую он выступал ранее.
В прошлом сезоне 27-летний
Артем Громов провел три матча за «Крылья Советов» в премьер-лиге.
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