Громов покинул «Крылья Советов» и тренируется с «Ворсклой»

Бывший полузащитник «Крыльев Советов» Артем Громов покинул команду. Теперь он может вернуться в полтавскую «Ворсклу».

Контракт Громова истек летом, и стороны решили не продлевать его. Как сообщает MatchDay, сейчас футболист тренируется с «Ворсклой», за которую он выступал ранее.

В прошлом сезоне 27-летний Артем Громов провел три матча за «Крылья Советов» в премьер-лиге.