Валерий Кечинов: Уйти от драк на трибунах в России сложно

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о драках на трибунах во время футбольных матчей в России.

«К сожалению, некоторым людям футбол у нас до одного места, им хочется прийти и драку завязать. Футбол же им малоинтересен, и от этого никуда не уйти. Это просто воспитание. Есть люди воспитанные, а есть те, кому нужны скандалы. Такие моменты и в Европе присутствуют, но у нас, к сожалению, они слишком часто бывают. И сложно с этим справиться. Как с этим бороться, если люди проходят на стадион?

С полузащитником «Спартака» Романом Зобниным еще, говорят, болельщики «Динамо» вступали в конфликт - оскорбляли, провоцировали. Это что такое? Ведь это игрок сборной России! За «Динамо» играл хорошо еще недавно», - цитирует Кечинова «Р-Спорт».

Напомним, ранее сообщалось, что болельщики московского «Динамо» избили нескольких поклонников «Спартака» во время матча команд в рамках первого тура РФПЛ.