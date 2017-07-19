В музее «Спартака» появилась экспозиция, посвященная победе в РФПЛ и Суперкубке
Источник: «Открытие Арена»Комментарии
В музее московского «Спартака»
произошло обновление экспозиций. Об этом сообщает сайт домашнего стадиона
команды «Открытие Арена».
Сообщается, что появилась новая экспозиция, посвященная победам
«Спартака» в чемпионате России и Суперкубке. Также были обновлены и
другие экспозиции.
Напомним, что в матче за
Суперкубок России «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1 в дополнительное время).
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