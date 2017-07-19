В музее «Спартака» появилась экспозиция, посвященная победе в РФПЛ и Суперкубке

В музее московского «Спартака» произошло обновление экспозиций. Об этом сообщает сайт домашнего стадиона команды «Открытие Арена».

Сообщается, что появилась новая экспозиция, посвященная победам «Спартака» в чемпионате России и Суперкубке. Также были обновлены и другие экспозиции.

Напомним, что в матче за Суперкубок России «Спартак» обыграл «Локомотив» (2:1 в дополнительное время).